Política Proposta reduz rendimentos de 591 servidores do Vapt Vupt

A reforma administrativa deve acabar com as gratificações de 591 servidores que trabalham no atendimento das chamadas unidades padrão do Vapt Vupt. A economia mensal prevista é de R$ 707,8 mil, considerando os encargos com pessoal – sem os encargos, a redução é de R$ 565,04 mil. O corte de gastos deve chegar a R$ 8,5 milhões por ano. A proposta precisa ser aprovada pe...