Proposta de vereador de dar Título de Cidadão a Mourão é aprovada pela Câmara de Salvador

O vice-presidente Hamilton Mourão deve receber o Título de Cidadão da Cidade de Salvador no dia 11. A honraria foi proposta pelo vereador Isnard Araújo (PHS-BA) e aprovada pela Câmara de Salvador. Araújo revelou que foi motorista de Mourão no Exército, em 1986, quando morava no Rio. Na época, o atual vereador era cabo de comunicação e o vice-presidente, capitão. "T...