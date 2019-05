Política Propaganda não tinha jovem fazendeiro, esportista e nerd, diz presidente do BB Rubem Novaes disse que a decisão de retirar o filme publicitário do ar foi do banco

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, reafirmou que não gostou do filme publicitário que focava o público jovem e que foi retirado do ar e que não contemplava a juventude brasileira como um todo. "O presidente (Jair Bolsonaro) me ligou e viu primeiro do que eu. Isso foi um erro. Eu deveria ter visto primeiro. Assisti o filme publicitário do banco e não gostei. E...