Política Propaganda dos candidatos a prefeito na TV vai focar em inovação Horário eleitoral gratuito começa hoje e candidatos preparam discurso de modernidade; 11 dos 15 prefeitáveis terão espaço na televisão

O tom de modernidade e inovação vai dominar a maioria das apresentações de candidatos a prefeito de Goiânia na propaganda eleitoral na televisão, que começa hoje. A estratégia tem a ver com uma campanha mais voltada às redes sociais, principalmente por conta das limitações impostas pela pandemia do coronavírus e o aumento do uso da internet neste período, e também como u...