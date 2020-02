Política Promotoria de SP investiga empresa de marido de Joice Hasselmann Fornecedora que atua na área da saúde é suspeita de receber pagamentos por serviços não prestados a hospital

O Ministério Público de São Paulo investiga o contrato de gestão de um hospital no Vale do Ribeira, interior do Estado, suspeito de receber recursos da gestão João Doria (PSDB) por atendimentos médicos não prestados. A Promotoria apura a prática com empresas subcontratadas pelos gestores do hospital e menciona a Nevro Serviços Médicos, do médico Daniel França Mendes d...