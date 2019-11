Política Promotores 'linha dura' dizem que fim da prisão em 2ª instância consagrará 'caos' Medida está em vigor desde 2016 e o julgamento do STF será retomado em poucos dias

A poucos dias da retomada do julgamento da prisão em 2ª instância, marcada para esta quinta-feira, 7, no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), os promotores "linha dura" voltam à carga e afirmam que o fim da medida, em vigor desde 2016, vai "consagrar o caos e a impunidade". "A possível mudança de entendimento do STF sobre a prisão após condenação em 2.ª instância i...