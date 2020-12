Política Projetos que aumentam salário de auditores e procuradores têm pedidos de vistas na Câmara As matérias estavam na pauta na manhã desta quarta-feira (23). Os parlamentares têm 10 dias para devolver os projetos à discussão

Os projetos que ajustam as carreiras dos auditores e procuradores, com aumentos que representam impacto de pelo menos R$ 3,4 milhões nas contas receberam pedidos de vistas do vereador Clecio Alves (MDB). Com isso a discussão do projeto pode voltar à Casa no prazo de 10 dias. Clecio argumentou que os textos deveriam ter a discussão feita apenas no próximo mandato, com a ...