Política Projetos para reduzir poder de presidente da Câmara no impeachment empacam Pelo menos oito propostas foram apresentadas com esse objetivo desde 2015

Projetos de lei apresentados por parlamentares com a finalidade de reduzir o poder que o presidente da Câmara dos Deputados tem para segurar pedidos de impeachment do presidente da República estão há anos em discussão sem apoio suficiente para avançar. Pelo menos oito propostas foram apresentadas com esse objetivo desde 2015, ano em que o então presidente da Câm...