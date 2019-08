Política Projeto sobre porte de armas pode ser votado esta semana na Câmara Comissão ouve na terça-feira o autor da proposta da reforma tributária

O plenário da Câmara dos Deputados pode votar, esta semana, o Projeto de Lei 3.723/19, do Poder Executivo, que permite a concessão, por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03). Na semana passada, o plenário da Casa aprovou o regime de urgência para votação da p...