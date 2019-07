Política Projeto quer vetar aposentadoria especial de parlamentar condenado por corrupção Esta semana o Senado concedeu aposentadoria especial ao ex-senador Delcídio do Amaral, ex-PT, cassado em 2016 por quebra de decoro

O Podemos quer modificar as regras do plano de previdência parlamentar para impedir a aposentadoria de deputados e senadores cassados e condenados em instância superior pelo Poder Judiciário, por envolvimento em casos de corrupção. Pelo projeto, esses parlamentares seriam excluídos do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC). Na segunda-feira, 1, o Senado...