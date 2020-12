Política Projeto quer aumentar salário de prefeito, vice, secretários municipais e vereadores em Goiânia Gestor municipal pode ter reajuste de 39,47%, quase R$ 10 mil de diferença, enquanto para os parlamentares o acréscimo seria de 21,47%, o equivalente a R$3,3 mil

Projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia propõe aumentar o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores da capital para o próximo mandato (2021-2024). A proposta do vereador Milton Mercez (Patriota) está em fase de análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Casa. O maior reajus...