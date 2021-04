Política Projeto que reduz intervalo entre votações é arquivado Alvo de polêmica na Câmara, proposta de Santana Gomes (PRTB) previa mudar interstício de 10 dias para 24 horas em casos de emendas

O vereador Santana Gomes (PRTB) pediu o arquivamento do projeto cuja proposta era reduzir o intervalo das votações de emendas à Lei Orgânica de 10 dias para 24 horas. Embora tenha sido protocolado na quinta-feira (15), só ontem o pedido veio a público.Santana disse ao POPULAR que na semana passada conversou com sua equipe sobre a legalidade da proposta e avaliou que seria me...