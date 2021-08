Política Projeto que prevê teste de Covid em escolas é aprovado

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem, em primeira votação, projeto de lei que assegura a professores e funcionários das instituições de ensino públicas e privadas do Estado a realização de teste RT-PCR no início das aulas presenciais. A matéria é de autoria do deputado Antônio Gomide (PT), que faz parte da bancada de oposição ao governo Ronaldo Caiado (DEM). ...