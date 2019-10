Política Projeto que prevê parcelamento de dívidas com Detran é aprovado

Após eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2023, matéria do governo que prevê mudanças nas negociações junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) durante a Semana Nacional de Conciliação, que inicia no próximo dia 4, foi aprovada em primeira votação no Plenário. Diferentemente do que foi divulgado ontem pelo POPULAR, a matéria havia sido aprovada na...