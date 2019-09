Política Projeto que pode elevar fundo eleitoral passa no Senado Após pressão, relator do projeto de lei retirou itens polêmicos que afrouxavam as regras para partidos e políticos; montante do recurso para o pleito municipal ainda não foi definido

O plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei que abre brecha para um fundo eleitoral maior nas eleições municipais de 2020. O montante não está definido, mas os senadores, no entanto, anunciaram um compromisso para que a verba tenha o mesmo valor do pleito presidencial do ano passado – o que dependerá do Congresso na hora de discussão do orçamento....