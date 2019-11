Política Projeto que permite venda de até 49% das ações da Saneago será votado terça Segundo o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto (MDB), a matéria será a primeira da pauta

A primeira votação em plenário do projeto que altera a Lei 6.680/1967, que autoriza o Estado a vender até 49% das ações da Saneago, foi remarcada para terça-feira (5). Segundo o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto (MDB), a matéria será a primeira da pauta.Ontem, o projeto estava na pauta de votação, porém, a sessão ordinária terminou mais c...