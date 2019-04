Política Projeto que obriga empresas a instalarem ar-condicionado em ônibus de Goiânia é aprovado Proposta, acatada em primeira votação, estabelece um ano para que o aparelho seja colocado em 50% da frota e dois anos para que sejam contemplados 100% dos coletivos de passageiros

As empresas que operam o transporte coletivo em Goiânia podem, em breve, ser obrigadas a instalar aparelhos condicionadores de ar nos ônibus em circulação. Um projeto de lei com essa finalidade foi aprovado em primeira votação na sessão desta quarta-feira (3) na Câmara de Goiânia. O projeto estabelece prazos para que as empresas adequem suas frotas à exigência legal:...