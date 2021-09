Política Projeto que muda fórmula do IPTU em Goiânia é aprovado em definitivo na Câmara Novo Código Tributário Municipal será encaminhado para sanção do prefeito Rogério Cruz e passa a valer em 2022

A Câmara Municipal aprovou em segunda e última votação o projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia. Agora a proposta segue para sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e publicação no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (30). As medidas, assim, podem valer já a partir de 2022. Dos 35 vereadores presen...