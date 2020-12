Política Projeto que cria cargo na mesa diretora é aprovado na Câmara de Goiânia Texto cria o cargo de terceiro vice-presidente e separa o cargo de corregedor, que antes era exercido pelo primeiro vice

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em segunda votação o projeto de lei do líder do prefeito, Wellington Peixoto (DEM), que cria cargo na mesa diretora. Com isso a presidência da Casa passa a ter um terceiro vice-presidente. O cargo de corregedor, antes exercido pelo primeiro vice-presidente, agora é atribuição do terceiro vice. O projeto foi aprovado no último d...