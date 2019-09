Política Projeto que autoriza governo de Goiás a acessar recursos de depósitos judiciais é aprovado na Alego Da ordem de R$ 1,8 bilhão, valores serão usados para arcar com débitos previdenciários, de precatórios, advogados dativos e para amortizar a dívida ativa com a União

A Assembleia Legislativa concluiu, nesta quarta-feira (11), a votação do projeto de lei que autoriza o governo estadual a acessar até 75% dos recursos de depósitos judiciais. A matéria foi aprovada com os votos contrários de Cláudio Meirelles (PTC), Talles Barreto (PSDB), Adriana Accorsi (PT), Antonio Gomide (PT), Helio de Sousa (PSDB) e Lêda Borges (PSDB). Com a a...