Política Projeto que anula concessão da Enel é apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás Proposta é de autoria dos deputados Lissauer Vieira (PSB) e Bruno Peixoto (MDB); há questionamentos sobre a legalidade da proposta

O projeto de lei que prevê a rescisão do contrato de concessão com a Enel para distribuição de energia em Goiás foi apresentado na tarde desta terça-feira (19) na Assembleia Legislativa. A proposta é de autoria dos deputados Lissauer Vieira (PSB) e Bruno Peixoto (MDB), respectivamente, presidente da Casa e líder do Governo. Como informado na coluna Giro de hoje,...