Política Projeto que amplia posse de arma no campo é sancionado O presidente da República também sancionou outros três projetos de lei

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (17), o Projeto de Lei 3.715/19, que amplia a posse de arma em propriedades rurais. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 21 de agosto. Bolsonaro confirmou a sanção diretamente do Palácio do Alvorada, onde despacha no primeiro dia de trabalho, após ter ficado afastado do cargo para a r...