Projeto libera condomínio de auxiliar do prefeito

libera condomínio de auxiliar do prefeito É a segunda proposta de lei do Executivo em pouco mais de um ano que beneficia empresas do chefe de Gabinete de Paulo do Vale, Dannillo da Cunha Pereira; prefeito não vê conflito de interesses

Quinze meses depois de aprovar projeto polêmico de zoneamento urbano, a Prefeitura de Rio Verde (Região Sudoeste) apresentou nova proposta que gera discussão na Câmara Municipal. Nos dois casos, os projetos atendem a interesse de empresas do chefe de Gabinete do prefeito Paulo do Vale (sem partido), Dannillo da Cunha Pereira.O mais recente projeto de lei complementa...