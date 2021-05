Política Projeto foi reivindicação do fórum empresarial

O presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, disse ao POPULAR que o projeto do novo Refis foi uma reivindicação do Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás (FEE). Inclusive, os detalhes da proposta foram apresentados ao setor uma hora antes da coletiva de imprensa em que a Prefeitura de Goiânia anunciou o novo Refis e...