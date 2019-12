Política Projeto em tramitação na Câmara prevê parcelamento do 13º em 12 vezes O autor do projeto, deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG), considera que o pagamento do 13º em duas prestações, como previsto na legislação atual, “onera em demasia o empregador”

Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados permite que o empregador, mediante acordo formal com o empregado, parcele o 13º salário em até 12 prestações. O autor do projeto, deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG), considera que o pagamento do 13º em duas prestações, como previsto na legislação atual, “onera em demasia o empregador”. “Em muitos casos, o núme...