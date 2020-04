Política Projeto em Goiás quer dar R$ 2 mil para ‘mulheres mortas’ comprarem armas Deputado propôs benefício para vítimas de feminicídio, mas na prática quer dizer mulheres que sofreram tentativa de homicídio motivado por discriminação de gênero. Proposta será voltada na próxima terça-feira (4)

Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) propõe o pagamento de uma bolsa no Estado, no valor de R$ 2 mil em parcela única, para aquisição de arma de fogo às mulheres que sofreram violência caracterizada como feminicídio, desde o indiciamento do autor, e mediante requerimento da vítima. Em ipsis litteris, o texto requer o pagamento para v...