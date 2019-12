Política Projeto do pacote anticrime deve entrar em pauta nesta terça-feira (3), diz Maia Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, a intenção é que o pacote do ministro da Justiça, Sergio Moro, seja votado ainda nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, deve entrar em pauta nesta terça-feira, 3. "A nossa intenção é que este projeto seja votado esta semana", afirmou Maia no início da madrugada desta terça, após ter recebido o prêmio Brasileiro do Ano da revista IstoÉ , em São Paulo. O pr...