Política Projeto de lei proíbe ideologia de gênero

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou ontem parecer favorável a um projeto de lei, de autoria do deputado estadual Henrique César (PSC), que “proíbe ideologia de gênero” nas escolas da rede pública e privada do Estado de Goiás. Em agosto, a matéria já havia causado polêmica depois de ter sido alvo de manifestação contrária do Conselho Estadual de Educação (CE...