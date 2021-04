Política Projeto de extinção do TCM é apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi protocolada nesta terça-feira (27) pelo Henrique Arantes com 26 assinaturas

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) foi apresentada na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira (27). A matéria é de autoria do deputado Henrique Arantes (MDB). O texto tem 26 assinaturas, o que indica que pode passar com certa facilidade pela Casa, visto que são necessários 25 vot...