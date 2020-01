Política Projeto de deputado goiano muda de 60 para 65 anos idade para pessoa ser considerada idosa O projeto altera o Estatuto do Idoso e a lei que trata da prioridade no atendimento

O Projeto de Lei 5383/19 altera a legislação vigente para que as pessoas sejam consideradas idosas a partir dos 65 anos de idade, e não mais 60. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera o Estatuto do Idoso e a Lei 10048/00, que trata da prioridade de atendimento. “Não existe mais justificativa para dizer que uma pessoa com 60 anos é idos...