Política Proibição de alianças entre PSDB e DEM divide vereadores em Goiânia Para Welington Peixoto, decisão foi exagerada; Jair Diamantino e Paulo Magalhães dizem que democratas não têm interesse em coligações com tucanos

Os vereadores que compõem a bancada do DEM na Câmara Municipal de Goiânia têm opiniões diferentes sobre a decisão do PSDB de proibir a coligação com o partido em Goiás. Líder do Paço na Casa, Welington Peixoto diz que a decisão é exagerada, já que existem políticos do PSDB de diferentes partes do Estado que são ligadas ao governo. “É complexo porque cada cidade tem part...