Política Programas em prol da democracia somem do Orçamento do governo Mudança nas iniciativas da Presidência começou a ser desenhada na elaboração do primeiro PPA (Plano Plurianual) sob a responsabilidade da atual gestão

Programas destinados ao aperfeiçoamento da democracia desapareceram do Orçamento da União, e ações com essa finalidade foram esvaziadas no governo Jair Bolsonaro. A mudança nas iniciativas da Presidência começou a ser desenhada na elaboração do primeiro PPA (Plano Plurianual) sob a responsabilidade da atual gestão. O PPA é um documento que define diretrizes da adm...