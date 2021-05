O governo do Estado lançou nesta segunda-feira (10) o programa Goiás em Movimento, que prevê a recuperação de avenidas em municípios do interior. A primeira etapa vai contemplar 100 cidades. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, afirma que o objetivo é atingir os 246 municípios, mas ainda não foram definidos detalhes das próximas etapas.

O investimento é de R$ 200 milhões para reconstrução de vias urbanas que vão ser definidas pelos respectivos prefeitos. Segundo Sales, a previsão é que de que esse valor dê conta de pagar as despesas do programa nesta primeira etapa e gerar um saldo para as demais. “Eu acredito que esse recurso vai atender mais do que a primeira etapa, mas não sei se vai dar conta de todos os municípios”, diz.

O presidente da Goinfra enfatizou que essa etapa inicial é um piloto do programa que o governo quer ampliar, por isso há aspectos dele que ainda não têm dados específicos. Sales afirma, por exemplo, que não foi determinada uma quantidade mínima ou máxima de avenidas a serem contempladas, mas o governo deve estabelecer uma cota por município.

“Isso vai ficar muito livre, mas temos uma diretriz que é de não fazer bairros, queremos fazer avenidas principais”, explica. Sales pontua que tudo isso vai depender da análise das informações que os prefeitos começaram a colocar ontem no portal do Estado dedicado ao programa.

A definição dos municípios que vão ser beneficiados nesta primeira etapa foi feita com base em dados sociais levantados pelo Instituto Mauro Borges (IMB). Segundo o presidente da Goinfra, nesses municípios foram constatados os casos mais graves. A ideia é promover recapeamento asfáltico, drenagem e sinalização vertical e horizontal de malha viária urbana nos pontos definidos.

Os critérios para as outras etapas podem ser outros, segundo o presidente. “Eu preciso antes ver como vai rodar a primeira, se os prazos se confirmam, se o programa apresentou algum gargalo. A ordem do governador é que a gente atenda a todos os municípios. Nesse primeiro momento, focamos no Entorno do Distrito Federal, Norte, Nordeste, onde a população é mais vulnerável.”

A previsão é de que as obras se iniciem no próximo semestre. A ideia é selecionar os primeiros dez municípios, fazer a licitação e executar. Depois fazer o mesmo processo com os próximos dez e assim por diante. A expectativa é que, em até 90 dias, o pacote de obras seja licitado e as máquinas comecem a chegar às cidades contempladas.

“Vamos, juntos, reconstruir esse asfalto nas suas cidades e devolver Goiás aos goianos, dando dignidade à população que vive em cada um dos 246 municípios do Estado”, disse o governador Ronaldo Caiado (DEM) ontem em vídeo.

Sales acrescenta que o Estado viu a necessidade de implantar o programa porque as prefeituras não conseguiram investir em manutenção e recuperação de suas infraestruturas devido aos esforços focados no combate à Covid-19. Isso gerou uma vulnerabilidade fiscal nos municípios, que apresentaram dificuldades para investir nos recapeamentos também pelo alto custo dos serviços rodoviários, explica o governo.