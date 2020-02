Política ProGoiás deve ser retirado da pauta da Assembleia Legislativa para ser reformulado Atividade no legislativo goiano será retomada nesta segunda-feira (17) com a perspectiva de que projeto de lei do novo programa de benefício fiscal passe por alteração

A proposta do governo estadual de criar um novo programa de benefício fiscal, o ProGoiás, deverá ser retirada da pauta da Assembleia Legislativa de Goiás para passar por reformulação e, só depois, voltar a ser apreciada. A informação é do líder do Governo na Casa, deputado Bruno Peixoto (MDB). Até o fim dos trabalhos no legislativo, ano passado, o projeto passou...