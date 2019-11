Política Produtores rurais relatam lentidão em atendimento para abastecimento de energia elétrica Propriedades chegam a ficar dez dias sem luz em algumas regiões do Estado; Enel diz que está dobrando bases no interior

O interior do Estado de Goiás tem reclamado e sofrido com o fornecimento de energia elétrica pela Enel Distribuição Goiás. Entre as queixas registradas pelo POPULAR estão queda constante de luz, demora para o restabelecimento da energia, postes e rede elétrica antigos, quadro de colaboradores reduzido e funcionários que não conhecem a região onde trabalham, especialmente n...