Política Procuradoria se manifesta contra anulação da ação do triplex do Guarujá O documento é assinado pelo subprocurador-geral da República Nívio de Freitas, e foi remetido à Quinta Turma do STJ

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) parecer em que se manifesta contra o pedido de anulação da ação penal do triplex do Guarujá, feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento é assinado pelo subprocurador-geral da República Nívio de Freitas, e foi remetido à Quinta Turma do STJ, em recurso na ação q...