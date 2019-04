Política Procuradoria oferece duas denúncias contra Temer

O Ministério Público Federal em Brasília ratificou ontem duas denúncias contra o ex-presidente Michel Temer. As acusações apontam crimes de organização criminosa - no caso conhecido como “quadrilhão do MDB” - e de embaraço à investigação, pelo episódio em que o emedebista foi gravado pelo empresário Joesley Batista, no Palácio do Jaburu. Em 2017, durante o mandato de Te...