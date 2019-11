Política Procuradoria, Meio Ambiente e Ibama acertam ‘varredura’ contra avanço do óleo Representantes dos órgãos se reuniram para discutir estratégia conjunta contra a tragédia ambiental

A Procuradoria se reuniu com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e o presidente do Ibama, Eduardo Bim, nesta quinta, 14, para definir estratégia conjunta de combate ao óleo que se alastra por praias dos nove estados do Nordeste com consequências socioambientais e socioeconômicas. O encontro foi na sede do Ibama. Foram estabe...