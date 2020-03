Política Procuradores querem ação de improbidade por campanha ‘Brasil não pode parar’ Peça foi contratada pelo governo Bolsonaro, sem licitação, a R$ 4,9 mi, para defender a flexibilização do isolamento social

Procuradores do Ministério Público Federal e também do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo apresentaram representação ao MPF no Distrito Federal para que processe por improbidade administrativa o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, em razão da campanha publicitária “O Brasil não pode parar”, contrat...