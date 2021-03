Política Procuradores falam em esmola e protestam contra celular de R$ 3.600 Procuradores recebem, além do salário de R$ 33,6 mil, auxílio-alimentação, abono pecuniário ou gratificação por acúmulo de ofício

Mensagens obtidas pela Folha da rede interna usada por procuradores da República mostram a insatisfação de integrantes do Ministério Público Federal com a qualidade de um novo telefone celular, cujo preço de mercado oscila de R$ 2.600 a R$ 3.600, que passou a ser fornecido pela instituição. O aparelho foi chamado de "esmola" por procuradores que recebem, além do sal...