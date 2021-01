Política Procuradores do MP do Rio discutem reação à declaração de Bolsonaro Presidente mencionou a hipótese de o filho de uma autoridade do MP ser acusado de tráfico. E questionou: “O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro?

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou um debate acalorado entre procuradores de Justiça do Rio de Janeiro ao citar, em uma live no último dia 31, a hipótese de o filho de um integrante do Ministério Público ter sido delatado por tráfico de drogas.Em um grupo de WhatsApp, procuradores cobraram uma manifestação do procurador-geral de Justiça do estado, José...