Política Procurador pede ao MEC informações sobre bloqueio de verbas para o Museu Nacional O procurador Sergio Gardenghi Suiama questiona se o orçamento de R$ 55 milhões destinado à reconstrução do museu sofreu ou sofrerá bloqueio e quais os critérios adotados para determinar o montante

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofício ao secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Ricardo Machado Vieira, pedindo informações sobre o impacto que o bloqueio de verbas de universidades e instituições federais de ensino poderá ter sobre a recuperação do Museu Nacional, no Rio. O local foi destruído por um incêndio e...