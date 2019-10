Política Procurador não é juiz, protesta Fernando Collor ao rebater ‘sórdida acusação’ Agentes da PF cumpriram mandados em Maceió (AL) e em Curitiba (PR) para investigar suposto envolvimento do ex-presidente da República em esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis em leilões públicos

O senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL) tomou a palavra no plenário do Senado na tarde desta segunda- feira (14) para se pronunciar a respeito de operação deflagrada na sexta-feira (11) pela Polícia Federal. Agentes da PF cumpriram mandados em Maceió (AL) e em Curitiba (PR) para investigar suposto envolvimento do ex-presidente da República em esquema de lav...