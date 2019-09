Política Procurador de Minas Gerais diz que vai virar pedinte com salário de R$ 24 mil: miserê No mês em que o procurador fez a reclamação, somaram-se a esse valor indenizações e remunerações retroativas ou temporárias que elevaram seu vencimento de Azeredo para R$ 65,1 mil

O áudio de uma reunião no Ministério Público de Minas mostra o procurador de Justiça Leonardo Azeredo dos Santos reclamando enfaticamente do seu contracheque de R$ 24 mil. Um ‘miserê’, segundo ele. ‘Como é que o cara vai viver com 24 mil reais?’, questiona Azeredo ao procurador-geral de Justiça Antônio Sérgio Toné durant...