Política Processo de Lula sobre sítio deve ser julgado pelo TRF-4 no 2º semestre A previsão foi dada pelo presidente do colegiado, desembargador Leandro Paulsen

Responsável pelos julgamentos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a 8ª Turma da Corte pode julgar o processo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva referente ao sítio de Atibaia (SP) até o fim do ano. A previsão foi dada pelo presidente do colegiado, desembargador Leandro Paulsen. Reservado diante a imprensa, o magistrado quebrou s...