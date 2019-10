Política Privatização vai ser inevitável, afirma presidente do BB

A revolução tecnológica no setor bancário, puxada por “fintechs” e pelo “open banking” (ferramenta que permite o compartilhamento de informações de clientes entre os agentes do setor), tornará a privatização do Banco do Brasil (BB) inevitável no futuro, disse ontem o presidente da instituição financeira, Rubem Novaes. Integrante do grupo de economistas liberais que el...