Política Prisão é decisão controversa, dizem especialistas

A decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), ratificada pelo plenário da corte, que ordenou a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) na noite desta terça-feira (16) é vista como controversa e divide opiniões entre especialistas em direito ouvidos pela reportagem.De acordo com a Constituição Federal, um parlamentar pode ser preso em caso de flagrante de crim...