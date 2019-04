Política Primo de Carlos Bolsonaro ganha cargo de confiança no Senado com salário de R$ 14.800 Novo comissionado do Senado ficou conhecido pelo livre trânsito que tem no Palácio do Planalto

"Leo Índio", primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, ganhou um cargo de confiança no Senado. Leonardo Rodrigues de Jesus foi nomeado no posto de assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Pela nomeação, vai receber R$ 14.802,41. O novo comissionado do Senado ficou conhecido pelo livre trânsito que tem no Palácio do Planalto. Muito próximo do ...