Política Primeiros resultados de novos exames de Maguito são aguardados para esta segunda Com Covid-19, candidato precisou voltar a ser entubado

São aguardados para a tarde de hoje, “para análise minuciosa”, os primeiros resultados dos exames do material recolhido ontem dos pulmões do candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), que está com Covid-19 e precisou voltar a ser entubado ontem, informa o pneumologista Marcelo Rabahi. O pneumologista explicou que Maguito foi submetido ontem pela manhã a u...