O instituto Serpes está em campo para a apuração da primeira rodada da pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Goiânia contratada pelo POPULAR. O levantamento será divulgado no sábado (26) e incluirá pesquisas espontânea, estimulada com os nomes dos 14 candidatos e três possíveis cenários de segundo turno.

Na segunda-feira, o jornal divulgará como o goianiense avalia as gestões do prefeito Iris Rezende (MDB), do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além disso, a pesquisa incluirá qual a principal área que o futuro prefeito de Goiânia deve priorizar, na opinião do eleitor.

Serão ouvidos 601 eleitores e o resultado tem nível de confiança de 95%. A pesquisa seguiu a determinação da legislação eleitoral de registro na Justiça, sob o número GO-07249/2020.

Na próxima semana, O POPULAR também inicia série de sabatinas com os candidatos a prefeito da capital. As entrevistas serão realizadas de 28 de setembro a 16 de outubro em dias úteis, por ordem alfabética, das 10h15 às 10h45.